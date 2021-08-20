РНБО запровадила санкції проти нардепа Деркача, Шарія та Гужви

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Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти нардепа Андрія Деркача, а також журналістів Анатолія Шарія та його дружини Ольги, а також головного редактора інтернет-видання "Страна ua" Ігоря Гужви.

Як передає RegioNews про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данилов

За його словами, санкції проти Деркача введено, зокрема у зв’язку з санкціями США проти нього.

На запитання, чому введені санкції проти Ігоря Гужви, Анатолія Шарія та його дружини, Данилов зазначив, що рішення було схвалено на підставі документів СБУ не розкриваючи деталей.

"Запроваджені санкції проти Деркача і ще кола осіб, які були під санкціями США… Всі ресурси, які мають відношення до цих осіб – також під санкціями", – заявив він.