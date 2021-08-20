До Ради проходить п'ять партій - опитування Української соціологічної групи

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Якби на момент опитування відбувалися вибори до Верховної Ради України, виборчий поріг у 5% голосів подолали би п'ять партій

Про це свідчать результати опитування, проведеного Українською соціологічною групою і презентованого у п'ятницю на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

За даними дослідження, найбільше голосів отримала б партія "Слуга народу" - 22,9%. На другому місці "Опозиційна платформа - За життя" з результатом 18,4%, на третьому - "Європейська солідарність" із підтримкою 16,5% респондентів. Також 5-відсотковий бар'єр подолали би "Батьківщина" (11,6%) і "Сила і честь" (6,4%).

Решта партій отримали б менше ніж 5% голосів.

Опитування проводилося в період з 2 по 10 серпня 2021 року методом індивідуального інтерв'ю face-to-face за місцем проживання респондента. Загалом було опитано 1206 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях України, за винятком непідконтрольних територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентує доросле населення України (підконтрольні території) за основними соціально-демографічними ознаками: стать, вік, тип населеного пункту та область проживання. Статистична похибка не перевищує 3,0%.

Як повідомлялося, п'ять парламентських партій отримали фінансування з держбюджету понад 174 млн грн.