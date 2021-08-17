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17 серпня 2021, 13:48 8

В Кабміні назвали умови проведення виборів на деокупованих територіях

17 серпня 2021, 13:48 8
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів пропонує провести вибори на деокупованих територіях за умови невтручання у виборчий процес Російської Федерації, а також можливості для всіх учасників виборчого процесу проводити передвиборчу агітацію на звільнених територіях

Про це пише RegioNews з посиланням на урядовий законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду", текст якого оприлюднено на сайті парламенту.

Згідно до законопроєкту, вибори на деокупованих територіях проводяться лише в разі можливості забезпечити:

1) недопущення протиправного втручання у виборчий процес, у тому числі з боку Російської Федерації;

2) дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі;

3) дотримання виборчих прав внутрішньо переміщених осіб;

4) свободу передвиборної агітації, рівні можливості доступу до засобів масової інформації та відновлення українського теле- та радіомовлення, вільного обігу українських друкованих засобів масової інформації на деокупованих територіях;

5) безпечні умови діяльності та безперешкодну участь у виборчому процесі офіційних спостерігачів, зокрема від Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі, інших міжнародних організацій та іноземних держав.

Нагадаємо, що лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієкно не виключив, що місцеві вибори в окремих громадах Донбасу можуть відбудуться навесні 2022 року

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