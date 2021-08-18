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18 серпня 2021, 12:29 7

Разумков скликав позачергову сесію Ради на 23 серпня щодо "Кримської платформи"

18 серпня 2021, 12:29 7
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Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради на 23 серпня щодо "Кримської платформи"

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook речника голови парламенту Ольги Туній, яка виклала копію розпорядження.

На сесії розглядатиметься проект постанови "про Звернення Верховної Ради України до ООН, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації" (№ 5775). Початок сесії заплановано на 16.00

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський ініціював 23 серпня позачергову сесію задля розгляду власного законопроєкту "про великий Державний Герб".

24 серпня планується урочисте засідання, де не передбачено ухвалення рішень

спікер Верховна Рада засідання сесія Кримська платформа

 
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