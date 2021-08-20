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20 августа 2021, 13:59 43

В Раду проходит пять партий - опрос украинской социологической группы

20 августа 2021, 13:59 43
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Фото из открытых источников
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Если бы на момент опроса проходили выборы в Верховную Раду Украины, избирательный порог в 5% голосов преодолели бы пять партий

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой и презентованного в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

По данным исследования, больше всего голосов получила бы партия "Слуга народа" - 22,9%. На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь" с результатом 18,4%, на третьем - "Европейская солидарность" с поддержкой 16,5% респондентов. Также 5-процентный барьер преодолели бы "Батькивщина" (11,6%) и "Сила и честь" (6,4%).

Остальные партии получили бы менее 5% голосов.

Опрос проводился в период со 2 по 10 августа 2021 года методом индивидуального интервью face-to-face по месту жительства респондента. Всего было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Выборка представляет взрослое население Украины (подконтрольные территории) по основным социально-демографическим признакам: пол, возраст, тип населенного пункта и область проживания. Статистическая погрешность не превышает 3,0%.

Как сообщалось, пять парламентских партий получили финансирование из госбюджета более 174 млн грн.

Раньше опрос этой же украинской социологической группы показал, что почти 73% украинских граждан не одобряют деятельность правительства.

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