Зеленський ініціює позачергову сесію Ради через свій законопроєкт про Великий Герб
Президент України Володимир Зеленський ініціював скликання позачергової сесії Верховної Ради на 23 серпня для розгляду свого законопроєкту про Великий Герб
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook нардепа Ярослав Юрчишина
"Відповідно до Конституції та Регламенту Верховної Ради прошу скликати позачергову сесію, до порядку денного якої включити питання щодо проекту закону "про великий Державний Герб", - зазначається у листі Володимира Зеленського до спікера парламенту Дмитра Разумкова.
Нагадаємо, що 23 серпня планувалася позачергова сесія стосовно "Кримської платформи". Крім цього на 24 серпня заплановане урочисте засідання.
Як відомо, ініціатором законопроєкту "про великий Державний Герб" є Президент України Володимир Зеленський
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