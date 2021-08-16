Суд вимагає поновити на посаді скандального заступника голови Служби зовнішньої розвідки

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Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна

Зазначається, що суд повністю задовольнив позов Семочка про поновлення на посаді

У суді нагадали, що справу за позовом Семочка було відкрито ще в листопаді 2019 року. Але в грудні провадження в ОАСК було зупинено до винесення вердикту Верховного Суду, який паралельно розглядав законність указу Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року про його звільнення.

"На початку 2021 року ВС визнав цей указ незаконним, оскільки Семочко під час звільнення був на лікарняному. Враховуючи це, у травні 2021 року ОАСК відновив розгляд позову і 11 серпня виніс рішення - суд повністю задовольнив його позов", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, ОАСК визнав незаконним звільнення Семочка з військової служби та з посади заступника голови СЗР. Суд поновив його на посаді з 3 вересня 2019 року.

"Окружний адміністративний суд Києва встановив, що оскаржуваний указ видано за відсутності зазначених у ньому підстав для звільнення позивача з військової служби і не відповідає вимогам чинного законодавства", - сказано у відповіді суду на запит

Експрезидент Петро Порошенко оголосив про його звільнення на дебатах з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський" у Києві. До цього журналісти з'ясували, що у нього є нерухомість на понад 200 млн гривень, а члени його сім'ї мають російське громадянство і періодично відвідують окупований Крим. Сам він не проходив спеціальну перевірку перед призначенням на посаду.