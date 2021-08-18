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18 августа 2021, 22:12 8

Президент ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы в Украине

18 августа 2021, 22:12 8
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Фото из открытых источников
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Президент Украины подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью", принятое на заседании СНБО 30 июля

Соответствующий указ №369 / 2021 и указанное решение Совета обнародовано на сайте главы государства, передает RegioNews.

В решении СНБО отмечается, что Кабинет министров Украины должен до 1 декабря текущего года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года, определив сроки, ответственных за исполнение и четкие механизмы обеспечения равного доступа граждан Украины к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, а также реабилитации в сфере здравоохранения.

Уточняется, что, среди прочего, Стратегический план должен предусматривать введение, с 1 января 2022 года, индикаторов качества оказания первичной медицинской помощи, введение ключевых показателей эффективности для руководителей учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также создание условий для возможности применения межрегиональных клинических маршрутов пациента при оказании экстренной медицинской помощи.

Как сообщалось, Зеленский поручил Данилову собрать СНБО в следующую пятницу - 20 августа.

Ранее стало известно, что Зеленский приказал СНБО провести заседание по восстановлению лесов.

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