Зеленський розраховує у цьому році отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника
Президент України Володимир Зеленський розраховує у 2021 році отримати конкурентоспроможного державного перевізника
Як передає RegioNews, про це він заявив під час зустрічі з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше
"Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника", – розповів Володимир Зеленський директору Aerogestion, зауваживши, що Україна охоче розгляне ідеї щодо реалізації цього проєкту.
Глава держави зазначив, що поява нового державного перевізника "має забезпечити громадянам доступні та зручні перельоти між українськими регіонами, сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень та надати поштовх для розвитку туристичного потенціалу нашої країни".
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