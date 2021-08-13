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13 серпня 2021, 19:58 6

Зеленський доручив Данілову зібрати РНБО наступної п'ятниці

13 серпня 2021, 19:58 6
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Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексієві Данілову організувати проведення засідання РНБО 20 серпня

Президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексієві Данілову організувати проведення засідання РНБО 20 серпня.

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня 2021 року в м. Київ засідання РНБО України", - зазначили у пресслужбі.

Там також додали, що всі члени РНБО поінформовані про проведення засідання. Про його час і місце буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков не був присутній на деяких засіданнях РНБО. Свою відсутність він пояснював непоінформованістю про їхнє проведення.

РНБО Офіс президента спікер президент

 
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