Зеленський доручив Данілову зібрати РНБО наступної п'ятниці

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Президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексієві Данілову організувати проведення засідання РНБО 20 серпня.

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня 2021 року в м. Київ засідання РНБО України", - зазначили у пресслужбі.

Там також додали, що всі члени РНБО поінформовані про проведення засідання. Про його час і місце буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков не був присутній на деяких засіданнях РНБО. Свою відсутність він пояснював непоінформованістю про їхнє проведення.