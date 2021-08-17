Разумков запросив Зеленського на урочисте засідання ВР

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Як передає RegioNews, про це він заявив під час брифінгу на Полтавщині.

"Так президента запрошено на урочисте засідання", - зазначив спікер

На уточнююче питання, чи буде Володимир Зеленський присутнім на урочистому засіданні, Дмитро Разумков зауважив, що поки не готовий відповісти.

Нагадаємо, що у серпні парламент планує наразі провести два позачергових засідання. 23 серпня парламентарі мають намір зібратися у зв’язку з самітом "Кримської платформи".

24 серпня заплановано урочисте засідання парламенту, де не передбачаєтсья ухвалення рішень.