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Разумков запросив Зеленського на урочисте засідання ВР
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17 серпня 2021, 12:02 63

Разумков запросив Зеленського на урочисте засідання ВР

17 серпня 2021, 12:02 63
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Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив Президента України Володимира Зеленського на урочисте засідання парламенту 24 серпня

Як передає RegioNews, про це він заявив під час брифінгу на Полтавщині.

"Так президента запрошено на урочисте засідання", - зазначив спікер

На уточнююче питання, чи буде Володимир Зеленський присутнім на урочистому засіданні, Дмитро Разумков зауважив, що поки не готовий відповісти.

Нагадаємо, що у серпні парламент планує наразі провести два позачергових засідання. 23 серпня парламентарі мають намір зібратися у зв’язку з самітом "Кримської платформи".

24 серпня заплановано урочисте засідання парламенту, де не передбачаєтсья ухвалення рішень.

Офіс президента спікер Верховна Рада президент саміт

 
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