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17 серпня 2021, 15:05 1601

До Ради проходить 5 партій – опитування

17 серпня 2021, 15:05 1601
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Фото з відкритих джерел
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Якби найближчої неділі відбулися вибори до Верховної Ради України, виборчий поріг у 5% голосів подолали б п'ять політсил

Про це свідчать результати моніторингового опитування населення України "Динаміка соціально-політичних настроїв і оцінок населення України" Центру "Соціальний моніторинг", передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними дослідження, презентованого сьогодні, найбільше голосів отримала б партія "Слуга народу" (24,9%); за таких результатів вона мала б 144 місця у Верховній Раді.

На другому місці опинилася б партія "Опозиційна платформа - За життя" (16,2%, 102 місця), на третьому - "Європейська солідарність" (15,2%, 92 місця), на четвертому - "Батьківщина" (12,6%, 78 місць), на п'ятому - "Сила і честь" (5,9%, 34 місця).

Крім того, зберігає високі шанси на проходження до парламенту партія "Українська стратегія Гройсмана", за яку проголосували б 4,7% опитаних.

Решта політсил набрала б значно менше: Радикальна партія Олега Ляшка - 2,8%, "Свобода" - 2,8%, "Громадянська позиція" - 2,4%, Партія Шарія - 1,3%, "За майбутнє" і "Народний фронт" - по 1,1%, "Опозиційний блок" і "Голос" - по 0,9%, "Національний корпус" - 0,8%, "Об'єднання "Самопоміч"- 0,6%. 1,4% опитаних проголосували б за іншу партію, а 4,4% зіпсували б бюлетень.

На прохання вибрати зі списку партій, представлених у Верховній Раді, ті, що пропонують найбільш продумані та реалістичні рішення для припинення військового конфлікту на Донбасі та встановлення миру, 29,5% респондентів відповіли, що жодна з перерахованих, а 17,2% зазначили, що їм важко відповісти, оскільки вони мало знають про голосування і позиції цих партій. Водночас 16,9% віддали перевагу партії "Опозиційна платформа - За життя", 16,1% - "Слуга народу", 11,9% - "Європейська солідарність", 9,1% - "Батьківщина", 1,8% - "Голос".

На прохання вибрати зі списку партій, представлених у Верховній Раді, ті, що пропонують найбільш продумані та реалістичні рішення для економічного зростання і підвищення рівня життя населення України, 31,3% зазначили, що жодна з перерахованих. 19,2% респондентів не змогли відповісти на запитання. 13,3% обрали зі списку партію "Опозиційна платформа - За життя", 12,9% - "Слуга народу", 12,5% - "Батьківщина", 10,8% - "Європейська солідарність", 2,7% - "Голос".

На прохання вибрати зі списку партій, представлених у Верховній Раді, ті, що обстоюють у питаннях ухвалення закону про землю "інтереси звичайних людей", 29,9% зазначили, що жодна з перерахованих. 19,5% відповіли, що їм важко відповісти на це запитання, оскільки вони мало знають про голосування і позиції цих партій. 14,2% респондентів вибрали з представленого списку партію "Батьківщина", 13,8% - "Опозиційна платформа - За життя", 12,7% - "Слуга народу", 9,9% - "Європейська солідарність", 2% - "Голос".

На прохання вибрати зі списку партій, представлених у Верховній Раді, ті, які зробили найбільше для обмеження необґрунтовано високих виплат чиновникам, менеджерам і членам наглядових рад держкомпаній, 33,3% сказали, що жодна з перерахованих, 23% не змогли відповісти. 11,2% вибрали зі списку партію "Опозиційна платформа - За життя", 11% - "Слуга народу", 9,7% - "Батьківщина", 9,4% - "Європейська солідарність", 3,4% - "Голос ".

Опитування проводилося з 2 до 11 серпня 2021 року, в ньому взяли участь 3012 респондентів. Метод збирання інформації - особисте інтерв'ю за місцем проживання респондента, стандартне відхилення - 1,1-1,9%.

Як повідомлялося, п'ять парламентських партій отримали фінансування з держбюджету понад 174 млн грн.

Також, згідно з іншим опитуванням, розрив між "Слугою народу" та "Євросолідарністю" на виборах до Ради скорочується.

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