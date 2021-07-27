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27 липня 2021, 14:48 1661

Розрив між "Слугою народу" та "Євросолідарністю" на виборах до Ради скорочується - опитування

27 липня 2021, 14:48 1661
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Фото з відкритих джерел
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Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, то їх би знову виграла партія «Слуга народу», однак розрив між нею та опозиційними партіями скорочується

Про це пише Regionews з посиланням на соціологічне опитування групи "Рейтинг".

За даними соціологів партію "Слуга народу" готові підтримати 24,1% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, тоді як на початку липня таких було майже 25%

За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 14,3% виборців(13,5% на початку липня), за "Батьківщину" - 12,8%(12,3), за "Опозиційну платформу - За життя" - 12,4%.(12,8%)

Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 5,0%(4,5%), Радикальну партію 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,3%(4,1%),

Опитування відбувалося з 23 по 25 липня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, що за даними групи "Рейтинг" екс-президент Петро Порошенко скорочує відставання у рейтингу від чинного Глави держави Володимира Зеленського.

опитування Слуга народа Верховна Рада прем'єр Кличко Віталій

 
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