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13 серпня 2021, 20:24 3033

Названо троє фіналістів конкурсу на посаду очільника Бюро економічної безпеки

13 серпня 2021, 20:24 3033
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Фото з відкритих джерел
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На наступний етап конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки пройшли голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, член Ради Нацбанку Василь Горбаль та прокурор Офісу генпрокурора Аттіла Ковчі

Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови БЕБ.

Кожен із цих претендентів набрав під час голосування по 7 балів.

Кожен член комісії міг підтримати до 5 кандидатів, один голос зараховувався як один бал. При цьому членів комісії закликали оцінювати кандидатів за критеріями доброчесності, етики та компетентності.

Перед цим комісія провела з усіма 12 кандидатами співбесіду, яка тривала понад 7 годин.

Тепер претендентів подадуть на розгляд прем’єру Денису Шмигалю

Нагадаємо, що 22 березня Зеленський підписав закон про Бюро економічної безпеки. Верховна Рада ухвалила закон 28 січня 2021 року

12 травня Уряд створив Бюро економічної безпеки. Бюро замінить податкову міліцію.

закон Верховна Рада президент прем'єр Бюро економічної безпеки

 
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