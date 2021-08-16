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16 серпня 2021, 21:49 39

Під час візиту Зеленського до США передбачається підписання угод про співпрацю в оборонній сфері, - Таран

16 серпня 2021, 21:49 39
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Фото з відкритих джерел
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Міністр оборони України Андрій Таран провів зустріч з делегацією Конгресу Сполучених Штатів. Візит американських політиків передує запланованій на 30 Серпня зустрічі Президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Пресслужба зазначає, що, за словами Міністра оборони, у ході майбутнього Саміту очікується, зокрема, підписання двосторонніх угод про співробітництво у оборонній сфері. Україна та Сполучені Штати наразі активно працюють над визначенням пріоритетних напрямів взаємодії для розвитку спроможностей національної безпеки та оборони України.

Україна і Сполучені Штати зараз активно працюють над визначенням пріоритетних напрямків взаємодії для розвитку здібностей національної безпеки і оборони України, - сказав Андрій Таран.

Як повідомлялося 10 серпня, в Кабміні заговорили про розміщення військ США в Україні. Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков допустив розміщення в Україні американської системи протиповітряної оборони та військ США.

Раніше стала відома дата візиту президента Зеленського до США. Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів відбудеться 30 серпня.

Андрій Таран Міноборони США оборона

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