Під час візиту Зеленського до США передбачається підписання угод про співпрацю в оборонній сфері, - Таран

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Міністр оборони України Андрій Таран провів зустріч з делегацією Конгресу Сполучених Штатів. Візит американських політиків передує запланованій на 30 Серпня зустрічі Президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Пресслужба зазначає, що, за словами Міністра оборони, у ході майбутнього Саміту очікується, зокрема, підписання двосторонніх угод про співробітництво у оборонній сфері. Україна та Сполучені Штати наразі активно працюють над визначенням пріоритетних напрямів взаємодії для розвитку спроможностей національної безпеки та оборони України.

Україна і Сполучені Штати зараз активно працюють над визначенням пріоритетних напрямків взаємодії для розвитку здібностей національної безпеки і оборони України, - сказав Андрій Таран.

Як повідомлялося 10 серпня, в Кабміні заговорили про розміщення військ США в Україні. Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков допустив розміщення в Україні американської системи протиповітряної оборони та військ США.

Раніше стала відома дата візиту президента Зеленського до США. Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів відбудеться 30 серпня.