16:39  10 серпня
В Україні уклали понад 5 тис. земельних угод: у яких областях найбільше
15:59  10 серпня
В Україну прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика
17:58  10 серпня
Окупанти на Донбасі поранили трьох наших бійців
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2021, 16:57 120

В Кабміні заговорили про розміщення військ США в Україні

10 серпня 2021, 16:57 120
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков допустив розміщення в Україні американської системи протиповітряної оборони та військ США

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства реінтреграції

За словами Резнікова, українське законодавство дозволяє розмістити на території країни американські підрозділи.

"Важливим є розширення безпековий пакет для України. У першу чергу - за рахунок розгортання сил протиповітряної безпеки (ППО - ред.), навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - сказав він.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський не виключає, що у разі провалу переговорів щодо урегулювання конфлікту на Донбасі його доведеться відгородити "стіною", але це рішення має підтримати народ на референдумі

армія безпека Нормандський формат Кабмін

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua