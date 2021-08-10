В Кабміні заговорили про розміщення військ США в Україні

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Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков допустив розміщення в Україні американської системи протиповітряної оборони та військ США

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства реінтреграції

За словами Резнікова, українське законодавство дозволяє розмістити на території країни американські підрозділи.

"Важливим є розширення безпековий пакет для України. У першу чергу - за рахунок розгортання сил протиповітряної безпеки (ППО - ред.), навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - сказав він.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський не виключає, що у разі провалу переговорів щодо урегулювання конфлікту на Донбасі його доведеться відгородити "стіною", але це рішення має підтримати народ на референдумі