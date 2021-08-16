Во время визита Зеленского в США предполагается подписание соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере, - Таран
Министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с делегацией Конгресса Соединенных Штатов. Визит американских политиков предшествует запланированной на 30 августа встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Пресс-служба отмечает, что, по словам Министра обороны, в ходе предстоящего саммита ожидается, в частности, подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере. Украина и Соединенные Штаты сейчас активно работают над определением приоритетных направлений взаимодействия для развития возможностей национальной безопасности и обороны Украины.
Украина и Соединенные Штаты сейчас активно работают над определением приоритетных направлений взаимодействия для развития способностей национальной безопасности и обороны Украины, - сказал Андрей Таран.
Как сообщалось 10 августа, в Кабмине заговорили о размещении войск США в Украине. Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников допустил размещение в Украине американской системы противовоздушной обороны и войск США.
Раньше стала известна дата визита президента Зеленского в США. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты состоится 30 августа.