Во время визита Зеленского в США предполагается подписание соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере, - Таран

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Министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с делегацией Конгресса Соединенных Штатов. Визит американских политиков предшествует запланированной на 30 августа встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Пресс-служба отмечает, что, по словам Министра обороны, в ходе предстоящего саммита ожидается, в частности, подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере. Украина и Соединенные Штаты сейчас активно работают над определением приоритетных направлений взаимодействия для развития возможностей национальной безопасности и обороны Украины.

Украина и Соединенные Штаты сейчас активно работают над определением приоритетных направлений взаимодействия для развития способностей национальной безопасности и обороны Украины, - сказал Андрей Таран.

Как сообщалось 10 августа, в Кабмине заговорили о размещении войск США в Украине. Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников допустил размещение в Украине американской системы противовоздушной обороны и войск США.

Раньше стала известна дата визита президента Зеленского в США. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты состоится 30 августа.