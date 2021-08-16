17:58  16 августа
В столичном кафе женщина жестко избила мужчину: у него значительные травмы
16:59  16 августа
На Херсонщине задержали мужчину, которого подозревают в госизмене
18:34  16 августа
В зоне ООС вновь ни единого нарушения режима прекращения огня
UA | RU
UA | RU
16 августа 2021, 21:49 12

Во время визита Зеленского в США предполагается подписание соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере, - Таран

16 августа 2021, 21:49 12
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с делегацией Конгресса Соединенных Штатов. Визит американских политиков предшествует запланированной на 30 августа встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Пресс-служба отмечает, что, по словам Министра обороны, в ходе предстоящего саммита ожидается, в частности, подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере. Украина и Соединенные Штаты сейчас активно работают над определением приоритетных направлений взаимодействия для развития возможностей национальной безопасности и обороны Украины.

Украина и Соединенные Штаты сейчас активно работают над определением приоритетных направлений взаимодействия для развития способностей национальной безопасности и обороны Украины, - сказал Андрей Таран.

Как сообщалось 10 августа, в Кабмине заговорили о размещении войск США в Украине. Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников допустил размещение в Украине американской системы противовоздушной обороны и войск США.

Раньше стала известна дата визита президента Зеленского в США. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты состоится 30 августа.

Андрей Таран Минобороны США оборона

Рада осенью заслушает главу СБУ и министра обороны - Корниенко
05 августа 2021, 11:50
В Украине женщина впервые возглавила одно из командований ВСУ
30 июля 2021, 16:30
Вопрос отставки министра обороны не стоит - нардеп от "Слуги народа" Верещук
30 июля 2021, 14:53
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Гибель Павлова: что это было и какие последствия получат Вилкул, Кривой Рог и ОПЗЖ
Борьба "днепропетровских" за Харьков. Зачем Кирилл Тимошенко стал VIP-агитатором Терехова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua