В Україні жінка вперше очолила одне з командувань ЗСУ

Фото: Міноборони

Полковник медичної служби Тетяна Остащенко стала першою жінкою, призначеною на посаду одного з командувань Збройних сил України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби, Головного інспектора Головної інспекції Міністерства оборони Тетяни Остащенко на посаду командувача медичних сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Остащенко народилася в серпні 1974 року у Львові в родині військовослужбовця. В армії пройшла шлях від начальника аптеки у військовій частині до головного інспектора Головної інспекції Міністерства оборони України. Отримала оперативно-тактичний рівень військової освіти у 2020 році, а також закінчила низку курсів в арміях країн НАТО.

Нагадаємо, днями Зеленський звільнив Хомчака з посади Головнокомандувача Збройних сил й призначив на це місце генерал-майора Валерія Залужного.