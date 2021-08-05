Рада восени заслухає очільника СБУ та міністра оборони - Корнієнко

Про це пише RegioNews з посиланням на Цензор

"Баканова, Тарана та деяких інших силовиків ми викликатимемо до Верховної Ради та заслуховуватимемо восени. Тим більше, по графіку мають бути щорічні звіти. Доживемо до осені, відкриємо парламент і подивимося, як тут працювати в межах регламенту", - зауважив лідер партії "Слуга народу" і перший заступник очільника одноіменної фракції Олександр Корнієнко

Водночас депутат не вважає, що Андрій Таран близький до відставки.

"Не думаю, що прямо зараз "хитається" під ним крісло. Але коли відбуваються такі кадрові зміни, як по його заступникам, то з’являється можливість ще раз переосмислити свою роботу і краще її налагодити", - резюмував Корнієнко

Нагадаємо, що наприкінці липня представник Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський назвав умову звільнення міністра оборони

"По-перше, тут треба згадати нещодавні відставки заступників міністра оборони. Ці зміни є ланками одного ланцюга, тому що до пана Тарана також є питання. І якщо найближчим часом ми не побачимо синергії, то я не виключаю, що наступним питанням може постати питання міністра оборони, якщо не буде якісних змін у цій сфері. Якщо результату немає, попри вотум довіри, то, звичайно, такі особи мають бути звільнені, щоб більш кваліфіковані менеджери забезпечили виконання завдань функцій держави", - підкреслив він

Разом з тим член комітету з питань нацбезпеки Ірина Верещук зауважила, звільнення Андрія Тарана не обговорюється