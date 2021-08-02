ОПОРА проаналізувала, скільки витратили на рекламу потенційні кандидати у депутати на Черкащині

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Оскільки офіційно виборчий процес розпочнеться 1 вересня, потенційні кандидати в депутати по 197 округу вже почали заявляти про свої наміри балотуватись

Скільки коштів потенційні кандидати вже витратили на рекламу, проаналізував, координатор спостереження за виборами у Черкаській області від Громадянської мережі ОПОРА Захар Колісніченко.

За період із 1-го по 30 липня у фейсбуці з’явилось 197 рекламних дописів політичного характеру із таргетингом на Черкаську область понад 40% із 38 сторінок.

За інформацією ОПОРИ, серед лідерів за кількістю реклами: сторінка депутата-мажоритарника від 200-го округу з центром у м. Умань, представника фракції ВО "Батьківщина" у парламенті Антона Яценка; сторінка черкаського міського голови Анатолія Бондаренка; пов’язана з черкаським міським осередком "Європейської солідарності", а відтак і з потенційним кандидатом від цієї партії на проміжних виборах у 197-мому окрузі Романом Сущенком новинна сторінка "Черкаси NOW"; сторінка потенційного кандидата в депутати від 197 округу, представника ВО "Свобода" Андрія Іллєнка. сторінка "Умань Ньюз", де рекламували звитяги Уманської міської ради та її голови зокрема. сторінка ще одного потенційного кандидата в депутати на 197 округу Євгенія Курбета.

ОПОРА проаналізувала, що за липень чинний депутат Черкаської обласної ради від партії "Європейська солідарність" Роман Сущенко витратив на платну рекламу 50 доларів. Платні пости з'являлись на сторінці "Черкаси NOW", у яких потенційний кандидат на відео розповідав про роботу в обласній раді, візити на округ тощо. Потенційний кандидат від ВО "Свобода" Андрій Іллєнко платну промоцію для дописів зі своєї сторінки використовував за липень 17 разів, на що витратив 298 доларів. Він рекламував дописи з афішами організованих ним концертів на окрузі, а також дописи про візити на округ, про екологічні та інфраструктурні проблеми округ.

Євгеній Курбет, який представляє партію "За майбутнє", за липень платну рекламу використав вісім разів, вартістю 97 доларів. Як і попередні кандидати в депутати, він рекламував дописи про візити на округ, а також чотири рази рекламував допис про відвідання буддійського храму в Черкасах.

Соліст гурту "Тінь Сонця", представник партії "Народовладдя" Сергій Василюк у липні не рекламував дописи зі своєї сторінки. Однак зі сторінки своєї партії та сторінки екснардепа Юрія Левченка зафіксована платна реклама, у якій просувались афіші концертів. Загалом на рекламу партія витратила 90 доларів, а зі сторінки її очільника 148 доларів.

У липні нардеп-мажоритарник попереднього скликання Владислав Голуб рекламував лише один допис зі своєї сторінки, на який витратив 10 доларів. У цьому дописі йшлося про консультації ним щодо ринку землі у 39 селах. Очільник партії "Успішна Україна" Ігор Шевченко за липень на рекламу зі своєї сторінки витратив 348 доларів. Рекламував він лише один пост, який містив питання: балотуватися чи не балотуватися йому на проміжних виборах у 197 ОВО. Зі сторінки депутата Черкаської обласної ради від партії "Слуга народу", заступника голови ради Сергія Лісового називали одним із потенційних кандидатів на проміжних виборах. Однак реклама політика не була маркована як політична, тому до Бібліотеки політичної реклами у фейсбуці не потрапила. Найбільше на рекламу витратив народний депутат Олександр Корнієнко зі сторінки своєї партії, а саме 8 049 доларів.

За інформацією ОПОРИ, у фейсбуці зафіксували два промотованих дописи зі сторінки "ХрещатикLive", які містили посилання на статті з ознаками чорного піару проти міського голови Золотоноші Віталія Войцехівського, котрого, як заявив 27-го липня голова "Слуги Народу" Олександр Корнієнко, партія розглядає кандидатом від 197 ОВО. на рекламу таких дописів було витрачено 144 доларів. В ОПОРІ додали, що решта потенційних кандидатів, котрі проявляли активність у липні, реклами у фейсбуці не використовували.

Як повідомлялося, 1 серпня у трьох областях України проходять повторні вибори до місцевих рад - у Чернівецькій, Миколаївській та Волинській областях.