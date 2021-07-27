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27 липня 2021, 13:07 40

Порошенко скорочує відставання від Зеленського - опитування

27 липня 2021, 13:07 40
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Фото з відкритих джерел
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Якби вибори президента України пройшли наприкінці липня 2021 року, то в першому турі переміг би чинний Президент України Володимир Зеленський.

Про це пише Regionews з посиланням на соцопитування групи " Рейтинг"

За даними соціологів, Главу держави підтримали б 27,7% респондентів, що визначилися з вибором. У порівняння з початком місяця (29,1%) рейтинг чинного президента дещо знизився.

13,4% респондентів підтримали б Петра Порошенка (на початку липня - 13,4%). Замкнула б трійку призерів Юлія Тимошенко - 11,4% (на початку місяця-11,3%). 10,1% проголосували б за Юрія Бойка (на початку липня 12,5%).

Ще 7,8% підтримали б Ігоря Смешка, 6,1% - за Володимира Гройсмана, 6,0% - за Євгена Мураєва, 4,1% - за Дмитра Разумкова. Підтримка інших кандидатів нижче 3%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 23-25 липня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, що у червні за даними Центра Разумкова Зеленського готові були підтримати 32% громадян

вибори спікер президент Бойко Юрій Тимошенко Юлія

 
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