ОПОРА проанализировала, сколько потратили на рекламу потенциальные кандидаты в депутаты Черкасской области

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Поскольку официально избирательный процесс начнется 1 сентября, потенциальные кандидаты в депутаты по 197 округу уже начали заявлять о своих намерениях баллотироваться

Сколько средств потенциальные кандидаты уже потратили на рекламу, проанализировал, координатор наблюдения за выборами в Черкасской области от Гражданской сети ОПОРА Захар Колисниченко.

За период с 1-го по 30 июля в фейсбуке появилось 197 рекламных сообщений политического характера с таргетингом на Черкасскую область более 40% из 38 страниц.

По информации ОПОРЫ, среди лидеров по количеству рекламы: страница депутата-мажоритарщика от 200-го округа с центром в г. Умань, представителя фракции ВО "Батькивщина" в парламенте Антона Яценко; страница Черкасского городского головы Анатолия Бондаренко; связанна\ с Черкасским городским центром "Европейской солидарности", а затем и с потенциальным кандидатом от этой партии на промежуточных выборах в 197-м округе Романом Сущенко новостная страница "Черкассы NOW"; страница потенциального кандидата в депутаты от 197 округа, представителя ВО "Свобода" Андрея Ильенко. страница "Умань Ньюз", где рекламировали победы Уманского городского совета и его председателя в частности. страница еще одного потенциального кандидата в депутаты на 197 округа Евгения Курбета.

ОПОРА проанализировала, что за июль действующий депутат Черкасского областного совета от партии "Европейская солидарность" Роман Сущенко потратил на платную рекламу 50 долларов. Платные посты появлялись на странице "Черкассы NOW", в которых потенциальный кандидат на видео рассказывал о работе в областном совете, визиты на округ и тому подобное. Потенциальный кандидат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко платную рекламу для сообщений со своей страницы использовал за июль 17 раз, на что потратил 298 долларов. Он рекламировал сообщения с афишами организованных им концертов в округе, а также сообщения о визитах на округ, об экологических и инфраструктурных проблемах округ.

Евгений Курбет, который представляет партию "За майбутне", за июль платную рекламу использовал восемь раз, стоимостью 97 долларов. Как и предыдущие кандидаты в депутаты, он рекламировал сообщения о визитах на округ, а также четыре раза рекламировал сообщение о посещении буддийского храма в Черкассах.

Солист группы "Тень Солнца", представитель партии "Народовластие" Сергей Василюк в июле не рекламировал сообщения со своей страницы. Однако со страницы своей партии и страницы экс-нардепа Юрия Левченко зафиксирована платная реклама, в которой продвигались афиши концертов. Всего на рекламу партия потратила 90 долларов, а со страницы ее главы 148 долларов.

В июле нардеп-мажоритарщик предыдущего созыва Владислав Голуб рекламировал лишь одно сообщение со своей страницы, на которое потратил 10 долларов. В этой заметке речь шла о консультациях по рынку земли в 39 селах. Глава партии "Успішна Україна" Игорь Шевченко за июль на рекламу со своей страницы потратил 348 долларов. Рекламировал он всего один пост, который содержал вопрос: баллотироваться или не баллотироваться ему на промежуточных выборах в 197 ОВО. Со страницы депутата Черкасского областного совета от партии "Слуга народа", заместителя председателя совета Сергея Лисового называли одним из потенциальных кандидатов на промежуточных выборах. Однако реклама политика не была маркирована как политическая, поэтому в Библиотеку политической рекламы в фейсбуке не попала. Больше всего на рекламу потратил народный депутат Александр Корниенко со страницы своей партии, а именно 8 049 долларов.

По информации ОПОРЫ, в фейсбуке зафиксировали два промотированных сообщения со страницы "ХрещатикLive", которые содержали ссылки на статьи с признаками черного пиара против городского головы Золотоноши Виталия Войцеховского, которого, как заявил 27-го июля глава "Слуги Народа" Александр Корниенко, партия рассматривает кандидатом от 197 ОВО. на рекламу таких сообщений было потрачено 144 доллара. В ОПОРЕ добавили, что остальные потенциальные кандидаты, которые проявляли активность в июле, рекламы в фейсбуке не использовали.

Как сообщалось, 1 августа в трех областях Украины проходят повторные выборы в местные советы - в Черновицкой, Николаевской и Волынской областях.