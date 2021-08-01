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01 серпня 2021, 12:38 10

У трьох областях України проходять повторні вибори до місцевих рад

01 серпня 2021, 12:38 10
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Фото: з відкритих джерел
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У Чернівецькій, Миколаївській та Волинській областях у неділю, 1 серпня, відбуваються повторні вибори депутатів місцевих рад

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Так, відбуваються повторні вибори депутатів місцевих рад, рішення про проведення яких прийняли відповідні територіальні виборчі комісії.

Зокрема, у Чернівецькій області вибори відбуваються у двох селах: у Недобоївцях Дністровського району сьогодні обирають депутатів сільської ради у БВО № 2, № 4 та № 5. Окрім того, сьогодні тривають вибори депутатів Рукшинської сільської ради Дністровського району області у БВО № 1 та № 5.

У Миколаївській області селяни обиратимуть депутата Степівської сільської ради Миколаївського району по БВО №7, а на Волині депутата Самарівської сільської ради Ковельського району Волинської області у БВО № 3.

Голосування триватиме до 20:00, після чого розпочнеться підрахунок голосів.

Раніше повідомлялось, що "Слуга народу" визначилася з ймовірним кандидатом на довиборах в Раду на Черкащині.

вибори голосування ЦВК Кандидат село Рада

 
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