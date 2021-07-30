Сьогодні провалилася шоста спроба провести пленарне засідання 7-ої сесії Запорізької міськради

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.Запоріжжя.

Засідання розпочалося об 11:05, в сесійній залі зареєструвалося 13 депутатів з 64-ох - представники партії Володимира Буряка "Єднання". Депутати від фракцій "ОПЗЖ", "Слуги народу", "Європейської Солідарності", "Партії Шарія" та "Нової політики" в сесійній залі не з'явилися, тому міський голова визнав сесію не повноважною.

Зборам передував мітинг перед будівлею муніципалітету, в якому взяли участь близько сотні учасників. Вони закликали до розпуску чинного скликання депутатського корпусу. На мітингу виступили депутати від партії "Єднання".

Голови фракцій, чиї депутати відсутні були сьогодні у сесійній залі, ситуацію не прокоментували. За офіційними телефонами голів фракцій, що вказані на сайті міської ради, "ОПЗЖ" (Роман Таран) та "Партія Шарія" (Сергій Нікулін) не беруть слухавку, телефон голови фракції "ЄС" Константинова вимкнений, з головою фракції "Нова політика" Басовим, як повідомила його помічниця, можна зв'язатися через електронну пошту. Помічниця голови фракції "Слуга народу" Регіни Харченко повідомила, що та у відрядженні й зв'яжеться з журналістами згодом.

Як повідомлялося, 26 липня мер Запоріжжя Буряк звернувся до Разумкова через ігнорування депутатами сесій міськради.