В Одесі замінували будівлю міськради

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В Одесі поліція перевіряє повідомлення про мінування будівлі міської ради

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області, пише RegioNews.

Анонімне повідомлення про загрозу вибуху в будівлі Державної установи на Думській площі надійшло о 16:20.

"Для перевірки зазначеної інформації на місце події направлені слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Києві КМДА "замінували" - тоді анонім вимагав викуп 0,5 біткоїна.