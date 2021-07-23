16:57  23 липня
На Рівненщині у полі виявили рожеві калюжі: рятувальники перевіряють походження
14:11  23 липня
На Прикарпатті призупинили роботу комплексу, де отруїлися діти: виявлено понад 60 порушень
15:52  23 липня
Окупанти на Донбасі обстріляли Опитне й зруйнували будівлі
UA | RU
UA | RU
23 липня 2021, 15:30 150

У Полтаві триває сесія міськради: попри відсутність трьох фракцій, кворум зібрався

23 липня 2021, 15:30 150
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Полтавській міській раді розпочали засідання п’ятої сесії VIII скликання. На нього зареєструвалися 24 депутати із 42. Не з’явилися представники трьох політичних партій

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Сесійне засідання у Полтавській міськраді розпочали близько 10:00 23 липня. Прийшли обранці від політичних партій "За майбутнє", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя" та "Партія простих людей". Не з’явилися, як і обіцяли напередодні, депутати від "Слуги народу", "Рідного міста" та "Свободи".

Згідно із розпорядженням міського голови, під час сесії мають розглянути понад пів сотні питань, що стосуються, зокрема, житлово-комунального господарства, бюджету та передачі у власність землі.

Як повідомлялося вчора, сесія Полтавської міськради могла не відбутися: три фракції відмовилися від участі в ній. Частина депутатів Полтавської міськради повідомила, що не прийдуть на сесію, заплановану на 23 липня.

Полтава сесія горсовет фракція кворум

На Хмельниччині депутати Кам’янець-Подільської міськради заблокували роботу сесії та пошкодили мікрофон
22 липня 2021, 15:48
Депутати Тернопільщини проігнорували сесію облради
21 липня 2021, 21:07
На сесію Запорізької міськради прийшло всього кілька депутатів
20 липня 2021, 13:27
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua