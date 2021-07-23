У Полтаві триває сесія міськради: попри відсутність трьох фракцій, кворум зібрався

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У Полтавській міській раді розпочали засідання п’ятої сесії VIII скликання. На нього зареєструвалися 24 депутати із 42. Не з’явилися представники трьох політичних партій

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Сесійне засідання у Полтавській міськраді розпочали близько 10:00 23 липня. Прийшли обранці від політичних партій "За майбутнє", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя" та "Партія простих людей". Не з’явилися, як і обіцяли напередодні, депутати від "Слуги народу", "Рідного міста" та "Свободи".

Згідно із розпорядженням міського голови, під час сесії мають розглянути понад пів сотні питань, що стосуються, зокрема, житлово-комунального господарства, бюджету та передачі у власність землі.

Як повідомлялося вчора, сесія Полтавської міськради могла не відбутися: три фракції відмовилися від участі в ній. Частина депутатів Полтавської міськради повідомила, що не прийдуть на сесію, заплановану на 23 липня.