У Запоріжжі знову не відбулася сесія міськради: мер заговорив про її розпуск

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У п'ятницю, 23 липня, не відбулося пленарне засідання чергової сьомої сесії Запорізької міськради через відсутність кворуму

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Запоріжжя.

На пленарне засідання, окрім міського голови Володимира Буряка та депутатів його фракції "Єднання", прийшли люди з плакатами на підтримку мера. Її учасники закликали депутатів, які саботують сесію (п’ять фракцій), прийти до сесійної зали. Мітинг із відповідними вимогами був організований і під стінами мерії.

Водночас сесія не відбулася, адже в залі було лише 14 депутатів (із 64 обраних). Мер заговорив про розпуск міської ради. Зокрема, попросив юристів підготувати інформацію, коли, з яких підстав це можна зробити.

Нагадаємо, 20 липня на сесію Запорізької міськради прийшло всього кілька депутатів.

2 липня у Запоріжжі через звільнення секретаря міськради також не відбулася сесія, робота ради була заблокована.

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