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30 июля 2021, 18:14 189

Сегодня провалилась шестая попытка провести пленарное заседание 7-й сессии Запорожского горсовета

30 июля 2021, 18:14 189
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Фото Суспильне.Запорожье
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Сессия горсовета Запорожья не состоялась в шестой раз. Митингующие требуют роспуска депутатов этой каденции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Запорожье.

Заседание началось в 11:05, в сессионном зале зарегистрировалось 13 депутатов из 64-х - представители партии Владимира Буряка "Еднання". Депутаты от фракции "ОПЗЖ", "Слуги народа", "Европейской Солидарности", "Партии Шария" и "Новой политики" в сессионном зале не появились, поэтому городской голова признал сессию не полномочной.

Собранию предшествовал митинг перед зданием муниципалитета, в котором приняли участие около сотни участников. Они призвали к роспуску действующего созыва депутатского корпуса. На митинге выступили депутаты от партии "Еднання".

Главы фракций, чьи депутаты отсутствуют сегодня в сессионном зале, ситуацию не прокомментировали. По официальным телефонам глав фракций, которые указаны на сайте городского совета, "ОПЗЖ" (Роман Таран) и "Партия Шария" (Сергей Никулин) не берут трубку, телефон председателя фракции "ЕС" Константинова выключен, с председателем фракции "Новая политика" Басовым, как сообщила его помощница, можно связаться через электронную почту. Помощница председателя фракции "Слуга народа" Регины Харченко сообщила, что та в командировке и свяжется с журналистами впоследствии.

Как сообщалось, 26 июля мэр Запорожья Буряк обратился к Разумкову из-за игнорирования депутатами сессий горсовета.

Ранее, 23 июля, в Запорожье снова не состоялась сессия горсовета: мэр заговорил о ее роспуске.

мэр горсовет сессия Запорожье Владимир Буряк

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