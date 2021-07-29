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29 июля 2021, 19:30 2

Пять парламентских партий получили финансирование из госбюджета более 174 млн грн

29 июля 2021, 19:30 2
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Фото из открытых источников
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Финансирование из государственного бюджета получили пять парламентских партий. Всего они получили 174,32 миллиона гривен

Об этом сообщают в пресс-центре Национального агентства по предотвращению коррупции, передает RegioNews.

НАПК обеспечило перечисление политическим партиям средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности за III квартал 2021 года, — сообщили в НАПК.

Так, по данным ведомства, деньги получили:

"Слуга народа" — 86,46 млн грн;

"Оппозиционная платформа — За жизнь" — 26,15 млн грн;

"Всеукраинское объединение "Батькивщина " - 16,39 млн грн;

"Европейская солидарность" — 24,94 млн грн (из них 8,71 млн грн — за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа);

"Голос" — 20,38 млн грн (из них 8,71 млн грн — за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа).

Общая сумма перечисленных средств составила 174,32 млн грн.

Как сообщалось, согласно опросу, относительное большинство украинцев считают, что политическую рекламу нужно запретить полностью.

В начале июля опрос "Социса" продемонстрировал, что в Раду проходят пять партий. "Слуга народа" лидирует.

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