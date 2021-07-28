Децентралізація: Зеленський вважає, що після завершення її другого етапу потрібен аудит

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Президент Володимир Зеленський вважає, що після завершення другого етапу децентралізації потрібно здійснити її аудит й виправити всі допущені недоліки

Про це він зазначив під час виступу на форумі "Україна 30. Децентралізація", повідомляє RegioNews.

На моє переконання, після завершення другого етапу децентралізації нам необхідно здійснити детальний аудит і, перш ніж перейти до наступного етапу, виправити допущені помилки і прорахунки, - сказав Президент.

Зеленський додав, що в ході другого етапу децентралізації, який реалізовується його командою, зокрема, урядом було затверджено новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня, а Верховна Рада прийняла новий поділ на райони.

Разом з повноваженнями і фінансовими можливостями має наступати і відповідальність. Це дуже важливо. Обраним керівникам ОТГ, сформованим ними виконкомами потрібно навчитися мислити масштабно, усвідомлювати, що кожна громада - це частина України, яка працює для України і в ім'я України, не для задоволення своїх приватних, електоральних, політичних амбіцій, - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, 1 червня депутати підтримали закон про державну регіональну політику.

29 червня Корнієнко розповів деталі про те, що Конституцію України хочуть змінити заради децентралізації. Для завершення реформи децентралізації слід змінити Конституцію України. Цей процес хочуть розпочати вже восени 2021 року.