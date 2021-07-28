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28 липня 2021, 12:15 14

Зеленський не планує ініціювати звільнення очільника Нацбанку Шевченка

28 липня 2021, 12:15 14
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський наразі не бачить підстав для звільнення голови НБУ Кирила Шевченка та не планує ініціювати це питання.

Як передає Regionews про це він заявив на брифінгу під час форуму "Україна 30".

Він зазначив, що наразі гривня є стабільна "ми бачимо напрацювання щодо кредитної системи, зменшення відсотків для людей"

"Це незалежна інституція. Я в кадрові рішення не хотів би втручатися і, чесно кажучи, не маю бажання", - зазначив Глава держави

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що в Офісі президента розглядають можливість звільнення Кирила Шевченка з посади голови Нацбанку

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