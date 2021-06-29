Конституцію України хочуть змінити заради децентралізації: Корнієнко розповів деталі
Для завершення реформи децентралізації слід змінити Конституцію України. Цей процес хочуть розпочати вже восени 2021 року
Як передає RegioNews, про це повідомляє видання "Гордон" з посиланням на слова голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка під час погоджувальної ради парламенту.
Вчора багато було дискусій, чи повинна бути Конституція постійною або перебувати в процесі змін. Я думаю, що істина десь посередині. Але водночас нагадаю, що реформа децентралізації - це точно та реформа, яка потребує Конституційного завершення", - сказав він.
За словами Корнієнка, "Слуга народу" буде "все для цього робити".
Вийти на узгоджений варіант з представниками місцевого самоврядування, і незабаром (восени, наприклад) почати процес внесення та обговорення цього варіанту змін до Конституції", - пояснив Корнієнко.
Нагадаємо, раніше Корнієнко повідомив, що народні депутати України зберуться на позачергове засідання Верховної Ради у вівторок, 29 червня.