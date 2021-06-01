Депутати підтримали закон про державну регіональну політику

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Верховна рада під час засідання 1 червня схвалила за основу проєкт закону про основи регіональної державної політики

Про це стало відомо із трансляції засідання Ради, передає RegioNews.

За законопроєкт №5323 проголосували 247 народних обранців. Згідно із проєктом, запроваджується трирівнева система стратегічного планування: держава - регіон - суспільство.

Також документ розширює перелік об'єктів державної регіональної політики.

Вводяться певні типи територій у регіонах, які потребують особливої уваги з боку держави. Йдеться про сільські території, центри економічного зростання, міста, Карпати, Азов - Чорне море тощо”, - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

У ньому передбачена прив'язка регіональних і місцевих стратегій розвитку до Державної стратегії. Законопроєктом розширюється коло агентств регіонального розвитку, їм пропонується дозволити надавати платні послуги.

Засновувати такі агентства планують дозволити не лише облдержадміністраціям, але і міським, селищним та сільським радам.

Нагадаємо, децентралізація влади у регіонах: нардепи розглянуть зміни до Конституції України.