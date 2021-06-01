Депутати підтримали закон про державну регіональну політику
Верховна рада під час засідання 1 червня схвалила за основу проєкт закону про основи регіональної державної політики
Про це стало відомо із трансляції засідання Ради, передає RegioNews.
За законопроєкт №5323 проголосували 247 народних обранців. Згідно із проєктом, запроваджується трирівнева система стратегічного планування: держава - регіон - суспільство.
Також документ розширює перелік об'єктів державної регіональної політики.
Вводяться певні типи територій у регіонах, які потребують особливої уваги з боку держави. Йдеться про сільські території, центри економічного зростання, міста, Карпати, Азов - Чорне море тощо”, - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.
У ньому передбачена прив'язка регіональних і місцевих стратегій розвитку до Державної стратегії. Законопроєктом розширюється коло агентств регіонального розвитку, їм пропонується дозволити надавати платні послуги.
Засновувати такі агентства планують дозволити не лише облдержадміністраціям, але і міським, селищним та сільським радам.
Нагадаємо, децентралізація влади у регіонах: нардепи розглянуть зміни до Конституції України.