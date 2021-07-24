Зеленський підписав указ про рішення РНБО щодо протидії подвійному громадянству чиновників
Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запобіганню подвійному громадянству чиновників
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України.
Указом №305/2021 від 23 липня 2021 року запроваджується рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 липня 2021 року "Про додаткові заходи щодо координації реалізації державної політики у сфері громадянства".
Згідно з рішенням РНБО, в деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повинна відображатися інформація про відсутність громадянства іноземної держави, а також документів, що дають право на постійне проживання на території іноземної держави.
Також Кабінету міністрів України доручено проінформувати на засіданні РНБО в серпні поточного року про результати розробки і внесення на розгляд Верховної Ради проектів законів, спрямованих на врегулювання питань подвійного (множинного) громадянства.
Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО.
Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.
Як повідомлялося, 13 липня Зеленський заявляв, що в окремих депутатів ВР є кілька паспортів.