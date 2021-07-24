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24 липня 2021, 13:34 704

Зеленський підписав указ про рішення РНБО щодо протидії подвійному громадянству чиновників

24 липня 2021, 13:34 704
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Фото з відкритих джерел
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Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запобіганню подвійному громадянству чиновників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України.

Указом №305/2021 від 23 липня 2021 року запроваджується рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 липня 2021 року "Про додаткові заходи щодо координації реалізації державної політики у сфері громадянства".

Згідно з рішенням РНБО, в деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повинна відображатися інформація про відсутність громадянства іноземної держави, а також документів, що дають право на постійне проживання на території іноземної держави.

Також Кабінету міністрів України доручено проінформувати на засіданні РНБО в серпні поточного року про результати розробки і внесення на розгляд Верховної Ради проектів законів, спрямованих на врегулювання питань подвійного (множинного) громадянства.

Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Як повідомлялося, 13 липня Зеленський заявляв, що в окремих депутатів ВР є кілька паспортів.

Також стало відомо, що іноземцям, які воювали в ООС, спростять отримання громадянства України. Кабінет Міністрів під час засідання 2 червня погодив проєкт закону, яким спрощується процедура отримання українського громадянства іноземцям, які воювали в зоні ООС на Донбасі.

У квітні на Франківщині СБУ виявила іноземне громадянство у трьох топ-чиновників. Один із них мав доступ до секретної інформації.

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