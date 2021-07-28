Децентрализация: Зеленский считает, что после завершения ее второго этапа нужен аудит

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Президент Владимир Зеленский считает, что после завершения второго этапа децентрализации нужно осуществить ее аудит и исправить все допущенные недочеты

Об этом он отметил во время выступления на форуме "Украина 30. Децентрализация", сообщает RegioNews.

По моему убеждению, после завершения второго этапа децентрализации нам необходимо осуществить детальный аудит и прежде чем перейти к следующему этапу, исправить допущенные ошибки и просчеты, - сказал Президент.

Зеленский добавил, что в ходе второго этапа децентрализации, который реализуется его командой, в частности, правительством было утверждено новое административно-территориальное устройство базового уровня, а Верховная Рада приняла новое деление на районы.

Вместе с полномочиями и финансовыми возможностями должна наступать и ответственность. Это очень важно. Избранным руководителям ОТГ, сформированным ими исполкомам нужно научиться мыслить масштабно, осознавать, что каждая община - это часть Украины, которая работает для Украины и во имя Украины, не для удовлетворения своих частных, электоральных, политических амбиций, - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, 1 июня депутаты поддержали закон о государственной региональной политике.

29 июня Корниенко рассказал детали о том, что Конституцию хотят изменить ради децентрализации. Для завершения реформы децентрализации следует изменить Конституцию Украины. Этот процесс хотят начать уже осенью 2021 года.