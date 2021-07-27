Зеленський здійснив кадрові зміни в РНБО
Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу РНБО звільненого з посади голови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка. Водночас глава держави ввів в нього нового керівника СЗРУ Олександра Литвиненка
Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.
Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Литвиненка Олександра Валерійовича - голову Служби зовнішньої розвідки України, - йдеться в указі президента.
Цим же указом Зеленський вивів зі складу РНБО колишнього голову СЗРУ Валерія Кондратюка.
Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомлялося, Зеленський звільнив Хомчака з посади Головнокомандувача Збройних сил.
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