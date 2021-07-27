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27 липня 2021, 15:38 49

Заступник генпрокурора Мамедов подав у відставку

27 липня 2021, 15:38 49
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Фото з відкритих джерел
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Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов написав заяву про відставку

Про це пише Regionews з посиланням на його Твітер, де викладена фотокопія заяви

"Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде...Служу українському народові", - зауважив чиновник.

Нагадаємо, що в Офісі генпрокурора заявили, що наразі не отримували заяви Мамедова про відставку

26 липня стало відомо про намір Мамедова звільнитися за власним бажанням

У липні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у новому розподілі обов’язків не залишила департаментів за своїм заступником Гюндузом Мамедовим.

2 липня заступник генерального прокурора Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова.

У СБУ додали, що питання припинення доступу до державної таємниці не підлягає погодженню зі спецслужбою

1 липня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова передумала віддавати керівництво департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту (який раніше перебував у віданні Мамедова), своєму заступникові Максиму Якубовському і забрала цей департамент під власне керівництво.

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