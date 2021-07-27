Зеленський звільнив Хомчака з посади Головнокомандувача Збройних сил
Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади Головнокомандувача Збройних сил України
Як пише Regionews про це на брифінгу заявив прес – секретар Президента України Сергій Никифоров.
"Руслан Хомчак йде з посади Головнокомандувача ЗСУ. На цю посаду призначено Валерій Залужний", - повідомив речник Зеленського.
Причиною звільнення генерала Никифоров назвав конфлікти.
Він додав, що Хомчак буде працювати на посаді першого заступника секретаря РНБО замість Михайла Коваль.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"