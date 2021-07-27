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27 липня 2021, 18:29 26

Зеленський звільнив Хомчака з посади Головнокомандувача Збройних сил

27 липня 2021, 18:29 26
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади Головнокомандувача Збройних сил України

Як пише Regionews про це на брифінгу заявив прес – секретар Президента України Сергій Никифоров.

"Руслан Хомчак йде з посади Головнокомандувача ЗСУ. На цю посаду призначено Валерій Залужний", - повідомив речник Зеленського.

Причиною звільнення генерала Никифоров назвав конфлікти.

Він додав, що Хомчак буде працювати на посаді першого заступника секретаря РНБО замість Михайла Коваль.

РНБО конфлікт президент ЗСУ

 
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