Зеленский осуществил кадровые изменения в СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава СНБО уволенного с должности главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка. В то же время глава государства ввел в него нового руководителя СВРУ Александра Литвиненко
Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.
Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Литвиненко Александра Валерьевича - главу Службы внешней разведки Украины, - говорится в указе президента.
Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу СВРУ Валерия Кондратюка.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщалось, Зеленский уволил Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных сил.
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