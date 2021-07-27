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27 июля 2021, 21:13 44

Зеленский осуществил кадровые изменения в СНБО

27 июля 2021, 21:13 44
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава СНБО уволенного с должности главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка. В то же время глава государства ввел в него нового руководителя СВРУ Александра Литвиненко

Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.

Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Литвиненко Александра Валерьевича - главу Службы внешней разведки Украины, - говорится в указе президента.

Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу СВРУ Валерия Кондратюка.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, Зеленский уволил Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных сил.

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