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23 липня 2021, 19:02 548

Шкіряк заявив, що йде з МВС

23 липня 2021, 19:02 548
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Фото з відкритих джерел
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Багаторічний радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив про звільнення з посади за власним бажанням.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook Шкіряка.

"Я – все. Сьогодні, відразу по поверненню з відпустки, звільнився з МВС України. Спокійно і з дотриманням усіх необхідних формальностей", – написав урядовець.

Він не уточнив про причини звільнення, але зазначив, що пишається кожним дним проведеним в команді екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Також Шкіряк не повідомив, чи планує продовжувати роботу в державних органах, написавши, що "зробить невеличку паузу".

Нагадаємо, Рада нещодавно відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Невдовзі після цього було звільненно його багаторічного першого заступника Сергія Ярового.

Кабмін звільнення Аваков МВС радник

 
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