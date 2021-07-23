Указа президента Украины относительно увольнения первого заместителя главы СБУ нет - Подоляк

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В Офисе президента отмечают, что сейчас на сайте президента нет указа об увольнении Баранецкого

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Радио Свобода, передает RegioNews.

На сегодня нет соответствующих указов об увольнении господина Баранецкого. Понятно, что смысла комментировать очередную конспирологическую версию вообще не вижу, – заявил Подоляк.

Как сообщалось сегодня, Зеленский уволил заместителя главы СБУ. Речь идет о первом заместителе главы Службы безопасности Украины генерал-майоре Руслане Баранецком. В то же время отмечалось, что сейчас текст указа об увольнении Баранецкого на сайте президента не обнародован.