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16 липня 2021, 18:59 11

РНБО ввела санкції проти 9 осіб зі списків Мінфіну США

16 липня 2021, 18:59 11
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Фото з відкритих джерел
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Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти 9 осіб зі списків Мінфіну США. Щодо інших фігурантів таке рішення буде прийнято в разі необхідності

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова на брифінгу в Києві.

Попереднє рішення стосувалося 100 осіб, Залишилося 26. Сьогодні ми прийняли рішення щодо 9 осіб. по інших особах працюємо, - сказав Данілов.

За його словами, на наступних засіданнях РНБО, якщо виникне така необхідність, то санкції щодо інших фігурантів зі списку Мінфіну США будуть введені.

Як повідомлялося, 7 липня РНБО ввела санкції проти 100 українців услід за Мінфіном США. Громадяни України, які перебувають під санкціями, які ввело Міністерство фінансів США, потрапили до санкційного списку РНБО.

РНБО санкції США Олексій Данилов Мінфин

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