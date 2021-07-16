РНБО ввела санкції проти 9 осіб зі списків Мінфіну США

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Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти 9 осіб зі списків Мінфіну США. Щодо інших фігурантів таке рішення буде прийнято в разі необхідності

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова на брифінгу в Києві.

Попереднє рішення стосувалося 100 осіб, Залишилося 26. Сьогодні ми прийняли рішення щодо 9 осіб. по інших особах працюємо, - сказав Данілов.

За його словами, на наступних засіданнях РНБО, якщо виникне така необхідність, то санкції щодо інших фігурантів зі списку Мінфіну США будуть введені.

Як повідомлялося, 7 липня РНБО ввела санкції проти 100 українців услід за Мінфіном США. Громадяни України, які перебувають під санкціями, які ввело Міністерство фінансів США, потрапили до санкційного списку РНБО.