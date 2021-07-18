Дату встречи Зеленского с Байденом отложили, причину объяснил Никифоров

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Встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джозефом Байденом состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа текущего года

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Встреча планируется на последние дни июля - первые дни августа, примерно в этом диапазоне, — сказал Никифоров.

По его словам, дата встречи лидеров немного сместилась, но он посоветовал "не делать из этого трагедию". При этом спикер президента опроверг информацию СМИ о том, что Белый дом отложил встречу якобы из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз".

Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не ставит, — заявил спикер Зеленского.

Как сообщалось, 9 июля пресс-секретарь утверждал, что дата и повестка дня визита Зеленского в США на этапе согласования.

Ранее сообщалось, что вероятная дата визита Зеленского в США - 26 июля.

Напомним, 7 июня Байден и Зеленский пообщались по телефону. Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, в том числе о визите в Белый дом этим летом.