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12 липня 2021, 18:40 10

Зеленський вважає, що союзники НАТО страждають через спротив вступу України до Альянсу

12 липня 2021, 18:40 10
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Фото из открытых источников
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що союзники НАТО страждають через те що окремі члени Альянсу виступають против вступу нашої держави до його лав

Як пише Regionews з посиланням на РБК-Україна про це глава держави заявив в інтерв’ю литовському публічному мовнику LRT.

На думку Зеленського, те, що деякі члени НАТО виступають проти вступу України до військово-політичного блоку є, в першу чергу, несправедливістю щодо Альянсу.

"Мені здається несправедливим, коли страждають інші союзники, бо багато союзників і я думаю, що керівництво Північноатлантичного союзу розглядає Україну як члена НАТО. Вони всі", - відзначив Володимир Зеленський.

Президент переконаний у тому, що це є великою помилкою не лише через репутацію НАТО, але і через її могутність.

Нагадаємо, що прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна прагне отримати членство в ЄС та НАТО протягом 5-10 років.

У самому ж Альянсі хоча й підтверджують політику відкритих дверей щодо України, однак відмовляються називати навіть орієнтовні терміни вступу нашої держави до організації.

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