Зеленський вважає, що союзники НАТО страждають через спротив вступу України до Альянсу
Президент України Володимир Зеленський вважає, що союзники НАТО страждають через те що окремі члени Альянсу виступають против вступу нашої держави до його лав
Як пише Regionews з посиланням на РБК-Україна про це глава держави заявив в інтерв’ю литовському публічному мовнику LRT.
На думку Зеленського, те, що деякі члени НАТО виступають проти вступу України до військово-політичного блоку є, в першу чергу, несправедливістю щодо Альянсу.
"Мені здається несправедливим, коли страждають інші союзники, бо багато союзників і я думаю, що керівництво Північноатлантичного союзу розглядає Україну як члена НАТО. Вони всі", - відзначив Володимир Зеленський.
Президент переконаний у тому, що це є великою помилкою не лише через репутацію НАТО, але і через її могутність.
Нагадаємо, що прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна прагне отримати членство в ЄС та НАТО протягом 5-10 років.
У самому ж Альянсі хоча й підтверджують політику відкритих дверей щодо України, однак відмовляються називати навіть орієнтовні терміни вступу нашої держави до організації.