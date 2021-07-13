14:21  13 липня
На Львівщині ресторанам заборонили готувати страви, які швидко псуються
13:21  13 липня
Черкаси затопило: повалені дерева, автівки - у воді
18:05  13 липня
Бойовики з початку доби 6 разів порушували тишу - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
13 липня 2021, 16:33 88

Суд арештував майно підозрюваного у держзраді соратника Медведчука

13 липня 2021, 16:33 88
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Печерський районний суд арештував майно нардепа від "Опозиційною платформи - За життя", соратника кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, Тараса Козака.

Про це пише Regionews з посиланням на РБК-Україна

"Так, Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Козака", - зазначили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Нардеп Козак підозрюється в держзраді, також відносно нього діють санкції, введені за фінансування тероризму.

Нагадаємо, в травні Службі безпеки України дозволили затримати Козака, якого підозрюють в державній зраді і порушенні правил ведення війни. До цього його оголосили в розшук, оскільки він не з'явився на допит.

Суд продовжив до 11 листопада строки досудового розслідування кримінальної справи за підозрою у державній зраді народних депутатів від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука й Тараса Козака

санкції СБУ допит нардеп держзрада

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua