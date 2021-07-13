Суд арештував майно підозрюваного у держзраді соратника Медведчука

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Печерський районний суд арештував майно нардепа від "Опозиційною платформи - За життя", соратника кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, Тараса Козака.

Про це пише Regionews з посиланням на РБК-Україна

"Так, Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Козака", - зазначили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Нардеп Козак підозрюється в держзраді, також відносно нього діють санкції, введені за фінансування тероризму.

Нагадаємо, в травні Службі безпеки України дозволили затримати Козака, якого підозрюють в державній зраді і порушенні правил ведення війни. До цього його оголосили в розшук, оскільки він не з'явився на допит.

Суд продовжив до 11 листопада строки досудового розслідування кримінальної справи за підозрою у державній зраді народних депутатів від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука й Тараса Козака