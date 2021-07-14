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14 июля 2021, 13:18 17

СБУ заблокировала создание самопровозглашенного "Энергодарского городского совета" на Запорожье

14 июля 2021, 13:18 17
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Фото СБУ
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Заблокировано создание самопровозглашенной «Энергодарского городского совета», организаторы которого планировали создать собственные «суды» и «силовой блок» в составе фейкового образования на Запорожье

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, организовал противоправную деятельность житель Запорожской области. Злоумышленник вместе с сообщниками пытались сформировать псевдогосударственные образования на территории региона, - говорится в сообщении.

Для легитимизации своих "полномочий" они провели подпольные собрания и выбрали так называемых "городского голову" и "депутатов" самопровозглашенного органа местного самоуправления.

Для привлечения "единомышленников" в свои ряды злоумышленники обещали гражданам "должности", освобождение от уплаты налогов, регистрации имущества, а также неподсудность органам судебной власти Украины.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников:

учредительные документы" фейковых образований;

протоколы собраний "активистов";

компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в апреле СБУ прекратила деятельность фейкового "сельского совета" на Николаевщине. Фейковый "сельский голова" имел печать и переписывался с государственными учреждениями.

Ранее, в декабре 2020-го во Львове задержали организаторов фейковых отделов городского совета. Правоохранители провели шесть санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов дела во Львовской и Ровенской областях.

И в Запорожье уже пытались создать "альтернативный" городской совет - в октябре 2020-го злоумышленники "утвердили" новые государственные символы.

СБУ расследование фейк власть Энергодар Запорожская область орган самоуправления

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