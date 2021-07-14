СБУ заблокировала создание самопровозглашенного "Энергодарского городского совета" на Запорожье
Заблокировано создание самопровозглашенной «Энергодарского городского совета», организаторы которого планировали создать собственные «суды» и «силовой блок» в составе фейкового образования на Запорожье
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, организовал противоправную деятельность житель Запорожской области. Злоумышленник вместе с сообщниками пытались сформировать псевдогосударственные образования на территории региона, - говорится в сообщении.
Для легитимизации своих "полномочий" они провели подпольные собрания и выбрали так называемых "городского голову" и "депутатов" самопровозглашенного органа местного самоуправления.
Для привлечения "единомышленников" в свои ряды злоумышленники обещали гражданам "должности", освобождение от уплаты налогов, регистрации имущества, а также неподсудность органам судебной власти Украины.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников:
учредительные документы" фейковых образований;
протоколы собраний "активистов";
компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Изъятые материалы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
Как сообщалось, в апреле СБУ прекратила деятельность фейкового "сельского совета" на Николаевщине. Фейковый "сельский голова" имел печать и переписывался с государственными учреждениями.
Ранее, в декабре 2020-го во Львове задержали организаторов фейковых отделов городского совета. Правоохранители провели шесть санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов дела во Львовской и Ровенской областях.
И в Запорожье уже пытались создать "альтернативный" городской совет - в октябре 2020-го злоумышленники "утвердили" новые государственные символы.