На Запоріжжі керівник кам’яного кар’єру підозрюється у розкраданні граніту: 450 млн грн держзбитків

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Керівник кам’яного кар’єру в Запорізькій області підозрюється у масштабному розкраданні граніту. Сума держзбитків через нелегальне видобування складає 450 млн гривень

Про це повідомляють у пресцентрі Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Повідомлено про підозру керівнику одного з кам’яних кар’єрів за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого шляхом вибуху (ч. 4 ст. 240 КК України), - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, директор підприємства за відсутності відповідних дозвільних документів упродовж вересня-грудня 2018 року організував незаконне видобування граніту, для чого здійснив три масові вибухи на родовищі.

Таким чином, незаконно видобуто понад 85 тисяч корисних копалин загальнодержавного значення вартістю понад 450 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомлялося, у червні на Донеччині посадовцю повідомлено про підозру в розкраданні глини на 48,7 млн.

Також відомо, що бізнесові компанії добровільно повернули державі дві ліцензії на видобуток природного газу та сирої нафти.