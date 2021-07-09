Зеленський призначив собі нового прессекретаря: хто ним став
Президент Володимир Зеленський призначив журналіста та телеведучого Сергія Никифорова своїм новим прессекретарем
Про це пише RegioNews з посиланням на відповідний указ президента.
"Призначити Никифорова Сергія Сергійовича прессекретарем президента України", - йдеться в тексті указу.
Водночас глава держави видав указ про звільнення Юлії Мендель з посади свого прессекретаря.
Никифоров у 2008 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Він має майже 15-річний досвід роботи у тележурналістиці, працював на різних каналах. До призначення в Офіс президента працював телеведучим на телеканалі "Україна 24".
Нагадаємо, раніше стало відомо, на якій посаді в ОП тепер працюватиме Мендель.
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