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09 липня 2021, 16:48 18

Зеленський призначив собі нового прессекретаря: хто ним став

09 липня 2021, 16:48 18
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Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський призначив журналіста та телеведучого Сергія Никифорова своїм новим прессекретарем

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідний указ президента.

"Призначити Никифорова Сергія Сергійовича прессекретарем президента України", - йдеться в тексті указу.

Водночас глава держави видав указ про звільнення Юлії Мендель з посади свого прессекретаря.

Никифоров у 2008 році закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Він має майже 15-річний досвід роботи у тележурналістиці, працював на різних каналах. До призначення в Офіс президента працював телеведучим на телеканалі "Україна 24".

Нагадаємо, раніше стало відомо, на якій посаді в ОП тепер працюватиме Мендель.

Україна Володимир Зеленський Офіс президента президент Сергій Никифоров

 
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