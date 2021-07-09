Дата и повестка визита Зеленского в США на этапе согласования - пресс-секретарь
Конкретная дата и повестка дня визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки сейчас находятся на этапе согласования
Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге вечером в пятницу, 9 июля, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Как дата, так и адженда - на стадии согласования, - ответил Никифоров на вопрос о визите Президента в США.
Как сообщалось, вероятная дата визита Зеленского в США - 26 июля.
Напомним, 7 июня Байден и Зеленский пообщались по телефону. Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден поговорили по телефону, в том числе о визите в Белый дом этим летом.
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