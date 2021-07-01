Рада збереться ще на два позачергові засідання в останній тиждень пленарної сесії

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Верховної Ради ІХ скликання відбудуться ще два позачергові засідання парламенту в останній пленарний тиждень п'ятої сесії

Це прогнозує перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

До кінця сесії наступного пленарного тижня у нас знову будуть позачергові засідання в тому самому режимі - вівторок, четвер, - сказав Корнієнко.

Він також не виключає, що Верховна Рада до літніх канікул прийме в цілому закон про деолігархізацію.

Якщо ми будемо встигати. Буде мало поправок, чому ні? - відповів народний депутат на запитання, чи буде схвалено до літніх канікул закон про деолігархізацію.

Водночас Корнієнко припустив, що ніяких позачергових сесій під час парламентських канікул не буде, оскільки всі депутати будуть у відпустках.

При цьому він повідомив, що парламент збереться на урочисте засідання в День Незалежності України - 24 серпня.

Про великий герб у нас є законопроєкт. Хотілося б в урочистій атмосфері його обговорити і, можливо, прийняти в першому читанні і, може, відразу в цілому, - зазначив перший заступник голови фракції.

Згідно з графіком роботи Верховної Ради, останній пленарний тиждень сесії - 13-16 липня.

Як повідомлялося, стало відомо, коли Рада візьметься за закон про НАБУ. Парламент розглядатиме закон про Національне антикорупційне бюро у другому читанні восени.

Раніше повідомлялося, що Разумков скликає позачергове засідання Ради на четвер. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Розпорядження № 169 Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання.